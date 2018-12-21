​В 2018 году Правительство региона поддержало более 90 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и общественных инициатив. Общая сумма выделенных из областного бюджета грантов составила около 35 миллионов рублей. Еще 1,5 миллиона привлечено из внебюджетных источников. В число лучших вошли 56 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и 10 гражданских инициатив.



Чествование победителей региональных конкурсов состоялось 21 декабря в ЯрГУ имени П.Г. Демидова. Организаторами торжественного мероприятия выступили департамент общественных связей Ярославской области, АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций» и опорный вуз региона. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, заместитель начальника регионального управления Министерства юстиции РФ Марина Беляева.



Дипломы вручены представителям 16 общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты населения. Среди них областное отделение Российского союза ветеранов, региональные организации «Многодетные семьи Ярославской области», «Лицом к миру», «Союз «Чернобыль», «Жители блокадного Ленинграда» и другие.



В ходе церемонии награждены победители конкурса проектов СО НКО в сфере этнокультурного развития народов России и конкурса проектов СО НКО по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих в Ярославскую область.



– Конкурс проходил в рамках областной программы по гармонизации межнациональных отношений, – рассказал руководитель ЯРО «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев. – Молодежная Ассамблея народов Ярославской области выиграла средства на издание журнала «Содружество культур». Киргизская община получила грант на создание документального фильма. Сама Ассамблея народов России получила средства на проект «Ярославия – земля согласия».



Грант Правительства области помог ярославской журналистке и издателю Елене Батуевой совместно с Союзом российских писателей в реализации проекта «Семейная книга Ярославского края». Издание уже вышло из печати. В районах области проходят презентации книги, в которой напечатаны произведения 60 талантливых семей из 13 муниципальных образований региона.



– Средства гранта частично покрыли расходы на печать издания. В книге представлены проза, поэзия, путевые заметки, сказки, пьесы, песни и так далее. В качестве иллюстраций использованы рисунки, выполненные одним или несколькими членами семей – участниц проекта, художественные фотографии, – рассказала Елена Батуева. – Главная презентация книги состоится 22 декабря в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова. Здесь соберутся авторы со всей области, от Брейтова до Ярославского района.



Дипломами отмечены и представители 11 муниципальных образований. Им предоставлены субсидии на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В числе победителей – Любимский, Некрасовский, Ростовский, Даниловский, Тутаевский, Брейтовский, Угличский, Ярославский районы, города Переславль-Залесский, Рыбинск и Ярославль.