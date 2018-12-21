​Сегодня в ярославском КЗЦ состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню энергетика.



– 22 декабря – День энергетика. Профессиональный праздник людей, благодаря труду которых в домах, школах, больницах, на предприятиях есть свет и тепло, – сказал и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. –Правительство области реализует с энергетическими компаниями много важных для региона проектов. Для повышения надежности, модернизации электросетевого комплекса, улучшения качества услуг для жителей в Ярославской области принята программа развития электроэнергетики, рассчитанная на 2018–2022 годы.



Финансирование программы осуществляется в рамках инвестиционных программ из внебюджетных источников. В 2018 году объемы инвестиций в электросетевой комплекс Ярославской области составили почти 2,5 миллиарда рублей.



Масштабная инвестпрограмма реализуется филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». За год капитально отремонтировано свыше тысячи километров линий электропередачи 0,4 – 110 кВ и более ста трансформаторных подстанций, расчищено более 1200 га просек. Проведена реконструкция трех крупнейших подстанций. В частности, модернизация «Аббакумцево» позволила ликвидировать дефицит мощности и повысить надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов, среди которых деревни Пестрецово и Ченцы, поселки Красный Профинтерн и Григорьевское, село Диево Городище.



Другим ключевым направлением целевой программы стала работа по объединению и восстановлению электрических сетей садоводческих некоммерческих товариществ. В текущем году выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту 77 км магистральных и распределительных воздушных линий электропередачи, монтажу 8 новых подстанций с увеличением мощности трансформаторов, установке 1,5 тысяч индивидуальных приборов учета с возможностью автоматизированной передачи данных.



Важным достижением в 2018 году для региона стало увеличение доли электрической энергии, вырабатываемой на территории Ярославской области, до 84%. Это стало возможным благодаря стабильной работе введенной в 2017 году Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ. До ввода в эксплуатацию этой станции объем электроэнергии составлял менее 50%.



Также в регионе реализуются 16 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму почти три миллиарда рублей. Это, к примеру, строительство блочно-модульной котельной МУП «Теплоэнерго» г. Рыбинска, реконструкция тепловых сетей АО «Тутаевская ПГУ» в Тутаеве.



Под контролем и при непосредственном участии департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов утверждены 83 схемы теплоснабжения в муниципальных образованиях. Они необходимы для того, чтобы избежать дефицита энергомощностей в новостройках, завышенных объемов реализации тепловой энергии, а также для привлечения в отрасль инвесторов для модернизации объектов теплоснабжения.