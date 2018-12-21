​Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Стабильное электро- и теплоснабжение населения, организаций и предприятий имеет ключевое значение для сохранения социального благополучия, реализации инвестиционного потенциала, развития региона и страны.



Ваша деятельность является большим вкладом в эффективную работу стратегически важной сферы российской промышленности. Добросовестный труд энергетиков области служит достойным примером профессионализма, ответственного отношения к делу, обеспечивает устойчивое функционирование объектов и модернизацию инфраструктуры.



Желаю вам новых успехов в решении производственных задач, здоровья, сил и счастья!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов