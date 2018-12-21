​Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли Ярославской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стабильное электро- и теплоснабжение населения, организаций и предприятий имеет ключевое значение для сохранения социального благополучия, реализации инвестиционного потенциала, развития региона и страны.

Ваша деятельность является большим вкладом в эффективную работу стратегически важной сферы российской промышленности. Добросовестный труд энергетиков области служит достойным примером профессионализма, ответственного отношения к делу, обеспечивает устойчивое функционирование объектов и модернизацию инфраструктуры.

Желаю вам новых успехов в решении производственных задач, здоровья, сил и счастья!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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