​В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 8975 жителей Ярославской области.



– В рамках соглашения между Правительством региона и Минздравом России за счет средств областного и федерального бюджетов пролечено более 5 тысяч пациентов, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Кроме того, дополнительно в ведущих клиниках страны высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета получили около 1700 жителей нашей области. Пролечено за истекший период 2018 года 1650 человек.



В Ярославском регионе оказывают более 80 видов высокотехнологичной медицинской помощи – как взрослым, так и детям. Этим занимаются девять медицинских организаций, в том числе областная, онкологическая, Центральная городская и Соловьевская больницы, госпиталь ветеранов войн. Организовано лечение сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, работа по травматологии, ортопедии.



Например, в больнице скорой помощи имени Соловьева за год выполняется свыше двух тысяч высокотехнологичных операций.



– В этом году на оказание такой помощи нам было выделено порядка 350 миллионов рублей, – сообщила директор меучреждения Наталья Даниленко. – На следующий год планируем ввести ряд новых операций. Также благодаря межтерриториальным расчетам в нашу больницу могут обращаться и пациенты из других регионов России.



Уникальным отделением больницы Соловьева, оказывающим высокотехнологичную помощь, является отделение хирургии кисти и реконструктивной хирургии – единственное не только в Ярославской области, но и в близлежащих регионах. Здесь пациентам возвращают двигательную способность рук и ног после тяжелейших травм. Коллектив отделения отмечен всероссийской премией «Призвание» и имеет аккредитацию Европейской федерации хирургии кисти.