​Центры «Мои Документы» в Ярославской области будут закрыты для посетителей с 30 декабря по 8 января.



Прием документов во всех МФЦ в этом году будет проводиться по 28 декабря. 29 декабря – только выдача документов, заявления по которым были поданы ранее и результат услуги поступил в соответствующий центр. Рабочий день МФЦ в этот день сокращен на один час – до 17.00.



При планировании посещения центров «Мои Документы» есть возможность посмотреть количество человек в очереди за той или иной услугой в различных офисах здесь: https://mfc76.ru/e-service/query-load.php.