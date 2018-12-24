​В Ярославле завершено строительство проблемного дома в 6-м Парковом проезде. В нем 30 квартир, и на все были заключены договоры долевого участия.



Сдача объекта планировалась на второй квартал 2017 года, однако застройщик не смог выполнить обязательства в срок. Процесс затягивался.



В результате проведенной Правительством области работы застройщику было оказано содействие в подключении здания к инженерным сетям. В конце декабря получено разрешение на введение дома в эксплуатацию.



– Все строящиеся объекты – на контроле Правительства Ярославской области, и к каждому стараемся подходить индивидуально, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Есть дома, которые можно назвать потенциально проблемными, но в реестре их нет. Ими мы тоже занимаемся. Губернатором Дмитрием Мироновым, Правительством проведена огромная работа. 16 проблемных домов мы сдали в прошлом году. В планах на 2018-й – ввести в строй 14 таких объектов. Из них семь уже сданы. Еще пять – в процессе подготовки документов на ввод. Два дома будут расселены путем предоставления квартир в других строениях.