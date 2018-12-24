​Вопросы внедрения в регионах проекта «Умный город» на всероссийском совещании в Москве обсуждали более 500 делегатов из разных субъектов РФ. Ярославскую область представлял заместитель председателя Правительства Виктор Неженец.



Цель проекта – сделать города максимально удобными для местных жителей и туристов.



– При этом важно расставить приоритеты, – подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. – Что в первую очередь требуется изменить в городе, каковы болевые точки? Нет смысла устанавливать «умные» светофоры на разбитых дорогах. Второй шаг – создание цифрового двойника города. Это единая база данных с полной информацией обо всех сферах жизни. Важный стандарт «Умного города» – внедрение цифровых платформ вовлечения людей в решение вопросов городского развития. Это будет основой взаимодействия граждан и власти.



В числе мероприятий также создание интеллектуального центра управления городом, повышение эффективности транспорта, внедрение интеллектуальных систем безопасности и «Умного ЖКХ». Последнее, в частности, подразумевает современные технологические решения в сфере городской среды: энергоэффективное освещение, системы мониторинга и управления ливневой канализацией.



– «Умное ЖКХ» как часть проекта «Умный город» не может быть реализована сама по себе и каким-то одним ведомством. Необходима интеграция в структуру региональной программы «Цифровая экономика» и синхронизация с мероприятиями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – сказал Виктор Неженец. – Перед регионами поставлена задача разработать свои паспорта проекта и представить их в Минстрой в следующем году. Документы должны содержать набор базовых мероприятий, сроки исполнения и цели, которых необходимо достигнуть.



Первые шаги по созданию «умных городов» в Ярославской области уже сделаны. В рамках соглашения, подписанного Правительством области и госкорпорацией «Ростех», внедрение технологий началось с Рыбинска. К примеру, здесь установлены энергосберегающие уличные светильники, часть из них – с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток.