​24 декабря состоялась торжественная церемония вступления Валерия Астраханцева в должность главы города Переславля-Залесского. В мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Он отметил, что перед новым руководителем стоит важная задача – вместе с депутатским корпусом и жителями городского округа реализовать масштабную программу развития территории.



– Переславль-Залесский – исторический, особенный город, – сказал Дмитрий Миронов. – Здесь сконцентрирован большой экономический, деловой, туристический потенциал. И всем ветвям власти сейчас необходимо работать в плотном взаимодействии, с полной отдачей, активно привлекать общественность к решению актуальных вопросов, учитывать мнения и потребности граждан. Особенно важно уделить пристальное внимание вопросу пополнения доходной части городского бюджета.



На церемонии также присутствовали заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместители председателя Правительства региона Виктор Неженец и Роман Колесов, епископ Переславский и Угличский Феодор, депутаты областной Думы, представители органов местного самоуправления и общественности.



Дмитрий Миронов вручил Валерию Астраханцеву удостоверение главы городского округа города Переславля-Залесского. После этого новоизбранный руководитель принял присягу и поблагодарил за оказанное доверие, пообещав оправдать его.



– Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача – поднять город на новые экономические и культурные высоты, сделав его привлекательнее и повысив уровень жизни населения, – сказал Валерий Астраханцев. – Я приложу все свои знания и умения для реализации планов.



Валерий Астраханцев был избран главой муниципального образования на конкурсной основе депутатами Переславль-Залесской городской Думы 6 декабря. Срок его полномочий составит пять лет. Ранее Валерий Астраханцев занимал должности руководителя Переславского района и первого заместителя главы Переславля-Залесского.