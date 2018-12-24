​В 2018 году жители Ярославской области активно пользовались порталом госуслуг. Так, информацией о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде интересовались 108 тысяч раз. 92 тысячи заявлений было подано на регистрацию автомобиля, 84 тысячи – на постановку и проверку очереди в детский сад. Также в топ-5 популярных запросов вошли получение паспорта и загранпаспорта (около 45 тысяч обращений) и запись на прием к врачу – свыше 40 тысяч.



– С каждым годом все больше жителей региона выбирают электронный способ получения государственных услуг, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Какие-то из них можно получить не выходя из дома, просто заполнив форму на портале. Система тут же выдаст результат. На другие в электронной форме можно подать заявление и получить результат в профильном ведомстве в выбранное через Интернет время, без очереди.



Сегодня на портале зарегистрированы свыше 650 тысяч жителей региона. Они могут пользоваться более чем 600 государственными и муниципальными услугами, переведенными в электронный вид.



Многие уже оценили возможность получения 30-процентной скидки при уплате пошлин через портал госуслуг. За 11 месяцев 2018 года через этот ресурс жители Ярославской области провели более 370 тысяч платежей на общую сумму свыше 362 миллионов рублей.



– Возможность получения скидки при уплате госпошлины через портал госуслуг продлена до 2021 года, – сказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин. – Самая внушительная скидка получается при оформлении загранпаспорта: при оплате через портал госуслуг – 3,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч. С полным списком услуг со скидкой можно ознакомиться на ресурсе.