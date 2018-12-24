​С 1 января 2019 года заказчики Ярославской области смогут использовать реестр поставщиков для формирования и обоснования начальных цен контрактов.



– Внедрение регионального реестра поставщиков позволит исключить злоупотребления при осуществлении закупок, в частности, регулярное взаимодействие заказчиков с одними и теми же хозяйствующими субъектами, – отметил директор департамента государственного заказа Ярославской области Андрей Афонин. – Сегодня в базе 765 поставщиков. Сведения распределены по разделам в зависимости от вида поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.



В реестре можно найти контактные данные поставщиков, их идентификационные номера налогоплательщиков, коды причины постановки на учет.



Формирование информационной базы ведется на основании сведений, полученных из открытых источников. В их числе – единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (https://egrul.nalog.ru/), единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Кроме того, данные могут быть занесены в систему и удалены из нее по заявлению юридических и физических лиц, предоставляющих товары и услуги.



Ведением реестра поставщиков по Ярославской области занимается ГКУ «Центр конкурентной политики и мониторинга». Ознакомиться с документом можно здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dgz/Pages/reestr_postavshchikov.aspx.