​24 декабря в Ярославле состоялся семинар-совещание по вопросу реализации губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2019 году. В работе приняли участие представители мэрии Ярославля, администраций Рыбинска, Рыбинского, Тутаевского, Некрасовского и Ярославского районов, члены региональной Общественной палаты, муниципальных общественных комиссий, депутаты областной Думы.



– Это завершающий кустовой семинар-совещание в этом году. В ходе встреч мы анализируем рабочие моменты и ошибки, чтобы в дальнейшем их избежать, а также обсуждаем правила реализации проекта на перспективу, – сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Обращаем внимание глав на то, что в следующем году при реализации такого направления программы, как «Формирование современной городской среды», не менее 50 процентов общей суммы должно быть направлено на благоустройство общественных территорий. Причем тех, за которые жители проголосовали 18 марта этого года. И важно, чтобы эти пространства были благоустроены комплексно.



Практически во всех муниципальных образованиях в настоящее время уже проходят встречи жителей и по отбору дворов для благоустройства. В числе возможных работ: ремонт асфальтового покрытия, установка освещения, новых лавочек и урн, обустройство детских площадок, парковок, озеленение. Обсуждение с населением продолжится до 20 января, далее проектный офис «Решаем вместе!» начнет приемку паспортов проектов. Перечень объектов будет утвержден до 1 марта.



Всего на направление «Формирование современной городской среды» в 2019 году будет выделено около 539 миллионов рублей.



Справка



Программа «Решаем вместе!» ориентирована на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в регионе в 2017 году по инициативе Дмитрия Миронова. За два года приведено в порядок более 900 объектов.