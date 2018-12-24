|Завершается очередной этап реставрации храма Петра и Павла в Ярославле. 24 декабря ход процесса проинспектировали сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
Стоимость работ за два года составила порядка 74 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках программы «Культура России».
– Сделано многое. В церкви на 2-м этаже отремонтирован потолок, восстановлена лепнина, проведены мероприятия по консервации живописи, отреставрированы стены и откосы, решетки. Также воссозданы алтарные окна и окна верхнего яруса, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
Он сообщил, что в этом году работы по сохранению культурного наследия проводились на 148 объектах. На эти цели было направлено более 535 миллионов рублей, из которых 243 миллиона – из федерального бюджета, 65 – из регионального, 20 – из муниципального, остальное – из внебюджетных источников.
Среди важнейших объектов реставрации с использованием средств федерального бюджета – ансамбль Толгского монастыря, церковь Богоявления в Хопылеве Рыбинского района, Успенский собор в Ростове, объекты Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле, дом Шемякиной в Рыбинске.
Департамент охраны объектов культурного наследия уже подготовил заявки на федеральное финансирование реставрации памятников, расположенных на территории Ярославской области, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на следующий период.
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вчера, 17:15
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