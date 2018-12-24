​За прошлый год объем выбросов парниковых газов на территории региона составил около 56 миллионов тонн.



– Эти данные получены в результате проведенной инвентаризации. По ее итогам предложены мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов в Ярославской области, – рассказал председатель комитета природных ресурсов и экологии департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Квасков. – Они, в частности, предусматривают повышение энергоэффективности промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства, замену ламп накаливания и люминесцентных на светодиодные светильники, корректировку рациона питания сельскохозяйственных животных и птицы.



Инвентаризация организована в соответствии с указом Президента России о сокращении объема парниковых газов к 2020 году до уровня не более 75 процентов от показателей 1990 года.



Проведение работ профинансировано за счет межбюджетного трансферта, поступившего в регион по соглашению с Правительством Москвы. Стоимость контракта составила 2 миллиона рублей. Исследование выполнило ЗАО «УглеметанСервис».



Справка



К парниковым газам относятся окись азота, углекислый газ, метан и водяной пар, которые в больших объемах образуются в результате хозяйственной деятельности человека. Они хорошо поглощают солнечный свет в инфракрасном диапазоне, то есть удерживают в атмосфере солнечное тепло. Из парниковых газов в атмосферном воздухе наиболее распространен углекислый.



В связи с усилением хозяйственной деятельности человека в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема выброса газов в атмосферу.