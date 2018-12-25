​Министерство экономического развития РФ включило Ярославскую область в список регионов, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году.



– Участие в национальном проекте открывает для наших предприятий большие возможности для развития производств, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обновления основных фондов, повышения управленческих и технологических компетенций, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Самое главное, что компании смогут существенно повысить свою конкурентоспособность и выйти на новый уровень производственных показателей. Сегодня в состав региональной программы «Производительность труда и поддержка занятости в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы вошли 11 ведущих предприятий региона.



Лидеров среди субъектов РФ определяли руководители профильных департаментов министерства, представители органов исполнительной власти и деловых объединений. В нацпроект на 2019 год отобрали 15 регионов. Лучшие программы также представили Алтайский край, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Липецкая, Калининградская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская области, город Санкт-Петербург, Красноярский край, Удмуртская Республика.



Шестнадцать регионов, уже задействованных в программе, перейдут в нацпроект автоматически. Таким образом, в 2019 году мерами поддержки воспользуется 31 субъект РФ.



Отбор регионов проходил на конкурсной основе по двум критериям. Оценивались потенциал экономики с точки зрения роста в несырьевых отраслях и качество подготовленной региональной программы.



Предприятия и организации, участвующие в программе Ярославской области, получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1 процент, льготным кредитам, грантам на НИОКР от фонда «Сколково», налоговым преференциям, а также к экспортному акселератору для выхода на новые рынки. Также они могут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов. Кроме того, им предоставят адресную помощь в переобучении сотрудников по мировым стандартам.