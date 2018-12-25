|25 декабря 32 ребенка из Ярославской области отправились в Москву, чтобы посетить главное новогоднее представление страны в Государственном Кремлевском дворце.
– В составе делегации воспитанники рыбинских и даниловских детских домов, ребята из приемных семей, а также школьники – победители различных конкурсов и олимпиад, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для каждого из ребят эта поездка и возможность принять участие в самом главном новогоднем празднике страны – настоящее чудо.
Программа посещения столицы для юных ярославцев традиционно насыщенная. Помимо главной елки страны, ребят ждут экскурсии и развлекательные мероприятия. В целях обеспечения безопасности детей на протяжении всей поездки сопровождать их будут медицинский работник и сотрудник полиции.
В Ярославль делегация вернется 27 декабря.
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вчера, 16:45
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