​В течение декабря в рамках природоохранной акции «Елочка, живи!» воспитанники школьных лесничеств и волонтеры проводят профилактическую работу против вырубки хвойных деревьев. Вместе с общественными лесными инспекторами они в различных форматах рассказывают о важности бережного отношения к природе. Мероприятия организованы во всех муниципальных районах региона.



25 декабря очередной этап акции прошел в санаторно-лесной школе в поселке Красный Бор Ярославского района. Гости провели для учащихся мастер-класс по изготовлению игрушек из бумаги и картона, а затем нарядили елку во дворе школы.



– Столь масштабно акция проходит впервые, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Привлечено максимальное количество волонтеров, и, что особенно важно, многие из них – дети. Он близки по возрасту к тем, для кого проводят занятия, и доносят материал до сверстников в доступной и интересной форме. Помимо сохранения природного богатства региона, целью акции является экологическое воспитание. Это одно из важных направлений новой региональной экологической политики.



За последние два года в Ярославской области удалось возродить институт школьных лесничеств. Сегодня их 26, и они работают во всех муниципальных районах и городских округах. В них занимаются около 500 ребят.



Ряды общественных лесных инспекторов региона уже пополнили более 270 человек. Волонтеры участвуют во всех видах деятельности, связанной с охраной, защитой и воспроизводством лесов, ведут работу по экологическому образованию и просвещению населения.