​Введены в эксплуатацию два проблемных дома ОАО «Ивановская домостроительная компания» во Фрунзенском районе Ярославля. 25 декабря на одном из объектов побывали губернатор Дмитрий Миронов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.



– Министерством и региональным Правительством проделана большая работа для того, чтобы выработать механизмы, решающие проблемы обманутых дольщиков, – отметил Дмитрий Миронов. – По итогам 2017 года снят вопрос по 16 домам, в этом году в плане 14 объектов, большая часть из которых достроена. Это серьезный результат. Для сравнения: в 2015-м были сданы только два проблемных дома.



Возведение домов литер 42 на 84 квартиры и литер 4 на 201 квартиру началось в 2014 году. Через год в отношении застройщика – ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящего в группу компаний «СУ-155», было возбуждено дело о несостоятельности. В июле 2017 года компания признана банкротом.



Проблемы обманутых дольщиков группы компаний «СУ-155» в Ярославле решены при содействии Минстроя РФ.



– В стране остается шесть проблемных домов группы компаний «СУ-155», в Ярославской области – больше ни одного, – сказал Никита Стасишин. – Это доказывает: если регион заинтересован в решении проблемы, все будет сделано. А если нет, сколько денег ни направляй, какие усилия с федерального уровня ни прикладывай, ничего не изменишь. Поэтому спасибо огромное за конструктивную работу. Виден ее реальный результат.



Дольщики поблагодарили представителей федеральных и региональных властей за помощь в решении их проблем и показали свои новые квартиры.



Справка



В настоящее время на территории Ярославской области 140 застройщиков возводят 285 объектов с привлечением денежных средств дольщиков (заключен 7921 договор участия в долевом строительстве).



20 жилых домов (595 договоров участия в долевом строительстве) признаны проблемными. В 2018 году решается жилищный вопрос участников долевого строительства по 9 объектам из этого списка, а в целом – по четырнадцати. В 2019 году планируется решение жилищных проблем участников долевого строительства более чем десяти жилых домов из числа проблемных и потенциально проблемных объектов.