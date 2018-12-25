​25 декабря Семеновской школе передали новый 21-местный автобус марки «Форд». Заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и глава Первомайского района Инна Голядкина вручили ключи от него директору учебного учреждения Ирине Безворотной.



– Современный, безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт – сегодня это жизненная необходимость, – отметила Екатерина Троицкая. – В этом году за счет средств федерального бюджета для нашего региона закуплено 11 автобусов, в прошлом году – четыре. Все машины оснащены цифровыми тахографами и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с требованиями законодательства на автобусы также установлены проблесковые маячки оранжевого цвета.



Школьные автобусы в этом году также направлены в Ростовский, Любимский, Некрасовский и Ярославский районы, Переславль-Залесский и Рыбинск.



– В нашей школе учатся 68 детей, больше половины из которых живут далеко и добираются на занятия на транспорте, – рассказала Ирина Безворотная. – У нас три автобуса, но один уже практически вышел из строя, часто ломался и требовал либо капитального ремонта, либо замены.



Новая машина будет ездить по маршруту протяженностью 145 километров и возить детей из деревни Менчаково.