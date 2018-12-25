В следующем году Правительство области и ОАО «Славнефть-ЯНОС» продолжат совместную работу по реализации социально значимых проектов. 25 декабря губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Николай Карпов обсудили направления дальнейшего сотрудничества и подписали дополнения к соглашению о взаимодействии, заключенному три года назад.



В 2019 году «Славнефть-ЯНОС» планирует направить на реализацию в регионе социальных проектов 150 миллионов рублей.



– Ваше предприятие является одним из флагманов ярославской экономики и входит в число крупнейших налогоплательщиков, – отметил Дмитрий Миронов. – Несмотря на большие отчисления в областной бюджет, руководство компании дополнительно реализует целый ряд социальных проектов. В рамках уже существующего соглашения проходит множество спортивных, культурных, просветительских мероприятий. Все они пользуются огромным спросом, и нам необходимо продолжать эту работу.



Уже два года стороны проводят в регионе благотворительную акцию «На высокой волне», в рамках которой ярославские театры, музеи, учреждения культуры смогли бесплатно посетить около 70 тысяч человек: школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи. Это направление получит развитие и в следующем году.



Также подписанным сегодня документом предусмотрено, что компания будет поддерживать волейбольный клуб «Ярославич» и баскетбольный клуб «Буревестник». Также благодаря помощи предприятия в Гаврилов-Ямском детском доме будут построены две спортивные площадки, а в областной детской клинической больнице – отремонтирован один из корпусов.



В преддверии празднования 200-летия Николая Алексеевича Некрасова в музее-заповеднике «Карабиха» реконструируют ряд объектов, в том числе летнюю веранду. В музее «Космос» в поселке Никульское ряд залов будет переделан под музейные экспозиции. Для Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой закупят новую проекционную систему.



– 2018 год мы завершаем с хорошими результатами: объем переработки нефти на «ЯНОСе» достиг 15,7 миллиона тонн. Соответственно, увеличился объем налоговых отчислений в бюджет Ярославской области, – сказал Николай Карпов. – Мы являемся одним из крупнейших предприятий региона и осознаем свою социальную ответственность. Все наши обязательства в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области в уходящем году выполнены, и благодаря поддержке наших акционеров наш вклад в развитие социальной сферы региона в следующем году будет еще более весомым.



В рамках соглашения предприятие традиционно оказывает помощь и ярославским отделениям Российского детского фонда и Российского фонда милосердия и здоровья.



Справка



В настоящее время действует соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», подписанное 29 декабря 2015 года.



Ежегодно подписываются дополнения к указанному соглашению, по которым на реализацию социальных проектов на территории Ярославской области в 2016 году было выделено в качестве благотворительной помощи 78,5 миллиона рублей, в 2017 году – 78,5 миллиона рублей, в 2018 году – 81,2 миллиона рублей.