​Подведены итоги конкурса «Здесь нам жить!». Он был инициирован Ярославской областью совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ несколько лет назад, а в прошлом году получил статус всероссийского.



– Среди задач мероприятия – информировать школьников и студентов о профессиях и специальностях в сферах ЖКХ, энергетики, энергосбережения, развивать конструктивную социальную активность, формировать основы бытовой экологической культуры, – рассказал заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков.



На этот раз заявки на участие поступили более чем от 600 ребят из 49 образовательных организаций нашего региона, Москвы, Московской, Орловской, Рязанской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Калининградской, Самарской областей, республик Чувашия, Карелия, Татарстан и Мордовия.



На конкурс было представлено 189 работ по следующим номинациям: «Социальная инициатива», «Социальный проект», «Художественная публицистика», «Видеоролик», «Плакат». Также в рамках программы состоялась встреча ребят с представителями жилищно-коммунального хозяйства. Она прошла в формате круглого стола «Профессиональная навигация в сфере ЖКХ: мотивация, средства, способы».