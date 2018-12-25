​Ярославские аграрии подвели итоги уходящего года. В целом 2018-й стал для сельхозтоваропроизводителей региона успешным по многим направлениям. В рейтинге ЦФО Ярославская область занимает 1-е место по производству яиц, 3-е место – по урожайности овощей и 7-е – по объему производства молока. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2018 года к аналогичному периоду 2017 года составил 111,6 процента.



Валовый сбор картофеля в 2018 году вырос на 45 процентов и составил 97,1 тысячи тонн. По сбору картофеля Ярославская область заняла 9-е место в ЦФО.



На лидирующие позиции в 2018 году вышло льноводство.



– По посевным площадям льна-долгунца в 2018 году регион занял 4-е место в ЦФО, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Валовый сбор льноволокна в 2018 году на 52 процента больше, чем в прошлом. Урожайность выросла на 22 процента. Впервые за 10 лет в этом сегменте прекратилось снижение посевных площадей.



В молочном животноводстве достигнут абсолютный рекорд. На одну голову получено 6,5 тонны молока. Общее производство выросло на 3 процента и составило 289,1 тысячи тонн. Больше, чем на 3 процента, выросло производство яиц и составило 2 миллиарда штук в год.



Для привлечения в область инвесторов в 2018 году Правительством сформированы дополнительные меры региональной поддержки, такие как компенсация 20 процентов затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, субсидии до 6 тысяч рублей на 1 гектар введенной в оборот неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения, субсидии на производство льносырья и другие.



– Мы не только формируем новые меры региональной поддержки, – сказал Валерий Холодов, – но и оказываем институциональную поддержку. Так, на базе информационно-консультационной службы АПК в 2018 году создан центр компетенций развития сельскохозяйственной кооперации Ярославской области.



Сейчас в области 84 сельскохозяйственных производственных кооператива. В Некрасовском районе в июне этого года был создан кооператив «Ярославский кролик», который занимается разведением кроликов и других пушных зверей. В настоящее время в хозяйстве содержится 300 голов.



В рамках развития аквакультуры на территории Ростовского района идет строительство завода по выращиванию клариевого сома в промышленных масштабах. Инвестиционный проект реализует на территории области ООО «ИнАгроБио». Запуск производства запланирован на второй квартал 2019 года. Предприятие начнет с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом до 15 тысяч тонн к 2022 году. Первая партия продукции появится на прилавках магазинов весной 2020 года.



В рамках сырного кластера в Угличском районе будет построена биофабрика по производству заквасок в промышленных масштабах.



– Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и ООО «АгриВолга» по строительству биофабрики было подписано в рамках ХХ агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018» в октябре, – отметил Валерий Холодов. – Сейчас производством заквасок занимаются во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия. Новая биофабрика будет производить закваски в промышленных масштабах.



Также продолжается работа по развитию сырного кластера. В него входят ОАО «Даниловский маслосырзавод», ООО «Угличский сыродельно-молочный завод», ЗАО «Красный Октябрь». Будет дополнительно организовано 500 новых рабочих мест, а сумма уплаченных резидентами кластера налогов будет ежегодно составит порядка 400 миллионов рублей. Объем производства сыра за это время будет удвоен – до 8 тысяч тонн в год.



Сейчас в сфере АПК в Ярославской области реализуются 52 инвестиционных проекта на общую сумму более 40 миллиардов рублей. В результате будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона составят около двух с половиной миллиардов рублей.