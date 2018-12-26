​11 февраля Ярославская область перейдет на цифровое телевещание и будет отключена от аналоговых сетей.



Для большинства приобретенных после 2012 года телевизоров никакого дополнительного оборудования для приема сигнала не потребуется. Для аналоговой техники необходима приставка формата DVB-T2. Она нужна тем, у кого в настоящее время на экране телевизора рядом с логотипом Первого канала видна буква А.



– С помощью цифрового телевидения можно будет бесплатно смотреть 20 федеральных каналов, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Нам важно, чтобы все жители региона смогли подготовиться к переходу и при необходимости приобрести телевизионные приставки. Они будут продаваться и в магазинах, и в отделениях почтовой связи, сеть которых охватывает всю территорию региона, в том числе самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты.



Вопрос обеспечения потребителей пользовательским оборудованием для приема цифрового телевизионного сигнала 26 декабря обсудили на видеосовещании в Правительстве региона. Участие в работе приняли представители органов исполнительной власти, УФАС, Облпотребсоюза, Ярославского филиала Почты России, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий торговли.



– Мы предполагаем, что пиковый спрос на такое оборудование наступит в первые три дня после отключения аналогового вещания, – сказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – Торговым сетям необходимо это учесть и обеспечить наличие товара в необходимых количествах.



Органы власти будут вести мониторинг наличия в продаже оборудования для приема цифрового телевидения. Также в течение первого полугодия 2019 года будут отслеживаться цены на него, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости приставок.



Для удобства жителей региона департамент АПК и потребительского рынка совместно с департаментом информатизации разрабатывает памятку по переводу телевизоров с аналогового на цифровое вещание. Она будет размещена на сайте Правительства региона.



По вопросам подключения цифрового телевещания можно позвонить по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-220-20-02.