​В селе Новом Большесельского муниципального района после капитального ремонта открылся Дом культуры.



Ремонт в здании был проведен в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», который Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия».



Стоимость работ составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Большая часть средств выделена из областного бюджета, 240 тысяч рублей – из бюджета Большесельского района.



– Сельский ДК – это всегда культурный центр, куда приходят и взрослые, и молодежь, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – В этом году в регионе выполнены капитальные ремонты 18 муниципальных учреждений культуры, оснащены оборудованием за счет субсидии из средств федерального бюджета 10 домов культуры.



В рамках капремонта в прошлом году в ДК села Нового заменили окна, двери, благоустроили теплый санузел. В этом году отремонтировали зрительный зал, фойе, комнаты для кружковой работы и административные помещения. Также обновлен зрительный зал.



Новосельский Дом культуры является структурным подразделением Центра развития и сохранения культуры Большесельского района. На базе ДК работают 17 кружков художественной самодеятельности, которые посещают 135 человек. Кроме того, функционируют 10 клубов по интересам, где занимаются более 100 местных жителей.



Сотрудники учреждения проводят свыше 200 мероприятий в год для всех возрастных категорий: концерты, вечера отдыха, игровые, развлекательные и спортивные программы.



Справка



Программа «Решаем вместе!» ориентирована на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в регионе в 2017 году по инициативе Дмитрия Миронова. За два года приведено в порядок более 900 объектов.