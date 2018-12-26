​С начала года зафиксировано более 60 нарушений использования особо охраняемых природных территорий, наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей.



– Наш регион первым в ЦФО внес в ЕГРН сведения по особо охраняемым природным территориям и установил на них единый природоохранный режим, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – С учетом того, что Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО по площади ООПТ, работа проведена масштабная.



Организацией мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению случаев нарушений установленных режимов для особо охраняемых территорий в Год экологии начало заниматься ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды». Его специалисты контролируют правомерность и порядок природопользования на всех ООПТ регионального уровня, а также осуществляют комплексную работу по корректировке их границ с учетом исторически сложившейся застройки населенных пунктов.



В ходе рейда в Угличском районе государственные инспекторы зафиксировали, что в границах памятника природы регионального значения «Урочище Алтыново», в пределах водоохранной зоны реки Волги возведен комплекс строений хозяйственно-бытового назначения.



– Региональным законодательством установлены ограничения хозяйственной деятельности для особо охраняемых природных территорий, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Обнаруженные объекты были возведены без обязательного проведения государственной экологической экспертизы и получения разрешения на строительство.



Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обратился в суд с иском к администрации Угличского района с требованием о сносе возведенного комплекса строений. После рассмотрения всех обстоятельств дела суд удовлетворил выдвинутые требования. На местную администрацию возложены обязательства по сносу самовольных построек и проведению рекультивации земельного участка, на котором они были возведены.



Справка



Урочище Алтыново отличает живописный природный моренно-ледниковый ландшафт. В окрестностях памятника природы растут дуб и клен, встречаются крупные валуны. Культурно-историческую ценность представляет стоянка эпохи палеолита. Кроме памятника природы в поселке Алтыново расположен известный санаторий «Углич».