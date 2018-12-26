​В 12-м микрорайоне Ярославля введен в эксплуатацию жилой дом на 210 квартир. Строительство этого объекта фирма «Ярстрой» осуществляла в том числе с привлечением денежных средств участников долевого строительства.



Здание должны были сдать еще в I квартале 2015 года. Однако выполнить свои обязательства вовремя застройщик не смог. Правительство региона взяло ситуацию под контроль.



– Вопрос по «Ярстрою» решался поэтапно по всем его объектам. Так, в 2017 году было введено в эксплуатацию строение 34 в Дзержинском районе Ярославля, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Планово продолжалась работа и по строению 38. Ситуация осложнилась тем, что в августе 2018 года арбитражный суд Ярославской области в отношении этой фирмы ввел процедуру наблюдения. При содействии Правительства области удалось решить ряд проблем с ресурсоснабжающими организациями. В результате слаженной работы всех заинтересованных сторон дом введен в эксплуатацию.



Виктор Неженец добавил, что до конца года будет решен вопрос еще по трем проблемным домам.