​В следующем году жители региона смогут



получить ипотечные кредиты по более выгодной ставке. На это направлен один из



новых механизмов региональной программы «Стимулирование развития жилищного



строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2020 годы.



Его реализацией займется Агентство



ипотечного жилищного кредитования Ярославской области, которое стало



победителем конкурсного отбора.



– АО «АИЖК ЯО» – это организация, созданная



Правительством Ярославской области, – рассказал и. о. директора департамента



строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Приоритетное направление



деятельности агентства – предоставление жилищных займов жителям региона с



использованием всех видов социальных и льготных программ ипотечного



кредитования.



Как сообщил генеральный директор АО «АИЖК



ЯО» Ярослав Ямнюк, максимальный размер снижения процентной ставки по ипотечным



кредитам (займам) с последующим возмещением за счет средств областного бюджета



– 3 процента.



– Участники льготной региональной программы



могут воспользоваться ипотечным займом по ставке, с учетом снижения, от 6,65 до



8 процентов годовых на весь срок кредита, – сообщил он. – Сейчас



рассматриваются возможности расширения списка граждан, которые могут



воспользоваться льготной ипотекой, а также увеличения максимального размера



кредита – на сегодня он составляет полтора миллиона рублей.



Согласно предварительным расчетам, при



получении кредита на сумму 1,5 миллиона рублей участник программы сможет в



среднем сэкономить на выплате процентов за 10 лет 360 тысяч рублей, за 20 лет –



700 тысяч рублей, за 30 лет – более миллиона рублей.



Чтобы стать участником льготной региональной



ипотечной программы, гражданин должен быть признан нуждающимся в улучшении



жилищных условий. Для этого необходимо обратиться в органы местного



самоуправления по месту постоянной регистрации. Здесь же составляются списки.



Другое условие – гражданин никогда прежде не реализовывал право улучшить



жилищные условия с использованием бюджетных средств. Также необходимо



предварительное одобрение на получение ипотечного займа в АО «АИЖК ЯО».



Льготы по кредиту распространяются на



первичный рынок жилья и многоквартирные дома, сданные не более 4 лет назад, в



случае если купля-продажа заключается с первым владельцем квартиры.



Справка



Агентство ипотечного жилищного кредитования



Ярославской области с 2018 года также реализует федеральный проект «Семейная



ипотека под 6 процентов» – для семей, в которых с 1 января 2018 года родился



второй или последующий ребенок. Сумма предоставленных льготных кредитов



составила порядка 21 миллиона рублей, что позволило 10 семьям сократить



нагрузку по ипотечным платежам. Более подробную информацию можно получить на



сайте АО «АИЖК ЯО»: https://yar-ipoteka.ru.