|В период новогодних праздников города
Ярославской области уже традиционно пользуются большой популярностью среди
туристов. Аналитики российских сервисов онлайн-бронирования жилья отмечают, что
с каждым годом на праздничные даты желающих остановиться в нашем регионе все
больше. Отельеры подчеркивают, что большинство гостиниц уже полностью
забронированы.
– На новогодние праздники большинство
гостиниц Ярославии уже традиционно имеют стопроцентную загрузку. Отельеры
отмечают, что в этом году, в том числе и в «низкий» сезон, загрузка гостиниц
выросла на 20 процентов, – сказала директор регионального департамента туризма
Юлия Рыбакова.
Сейчас в Ярославской области действует 261
гостиница, номерной фонд – более 18 тысяч мест. В 2018 году в регионе открылось
5 гостиниц, 3 из которых – в Переславле-Залесском. Новые отели появились также
в Мышкине и Некрасовском районе. Номерной форд увеличился на 430 мест.
В Переславле-Залесском в этом году открыт
самый крупный отель региона – туристско-рекреационный комплекс «Золотое
кольцо». Он создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при активном
участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом осуществляет
гостиничный оператор России «Azimut Hotels». На сегодняшний день на территории
в 30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на
353 номера, комплекс из 26 коттеджей. Загрузка уже составляет 60 процентов.
Справка
За 11 месяцев 2018 года общее число ночующих
в Ярославской области составило около 980 тысяч. При этом в гостиницах региона
остановились более 630 тысяч гостей, это на 7,6 процента выше в сравнении с
аналогичным периодом. Среднее количество дней проживания в коллективных
средствах размещения в Ярославской области составляет 2 – 3 дня.
Налоговые поступления в бюджет региона от
деятельности отрасли составили более 561 миллиона рублей, что на 13 процентов
выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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