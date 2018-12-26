​В период новогодних праздников города

Ярославской области уже традиционно пользуются большой популярностью среди

туристов. Аналитики российских сервисов онлайн-бронирования жилья отмечают, что

с каждым годом на праздничные даты желающих остановиться в нашем регионе все

больше. Отельеры подчеркивают, что большинство гостиниц уже полностью

забронированы.

– На новогодние праздники большинство

гостиниц Ярославии уже традиционно имеют стопроцентную загрузку. Отельеры

отмечают, что в этом году, в том числе и в «низкий» сезон, загрузка гостиниц

выросла на 20 процентов, – сказала директор регионального департамента туризма

Юлия Рыбакова.

Сейчас в Ярославской области действует 261

гостиница, номерной фонд – более 18 тысяч мест. В 2018 году в регионе открылось

5 гостиниц, 3 из которых – в Переславле-Залесском. Новые отели появились также

в Мышкине и Некрасовском районе. Номерной форд увеличился на 430 мест.

В Переславле-Залесском в этом году открыт

самый крупный отель региона – туристско-рекреационный комплекс «Золотое

кольцо». Он создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при активном

участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом осуществляет

гостиничный оператор России «Azimut Hotels». На сегодняшний день на территории

в 30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на

353 номера, комплекс из 26 коттеджей. Загрузка уже составляет 60 процентов.

Справка

За 11 месяцев 2018 года общее число ночующих

в Ярославской области составило около 980 тысяч. При этом в гостиницах региона

остановились более 630 тысяч гостей, это на 7,6 процента выше в сравнении с

аналогичным периодом. Среднее количество дней проживания в коллективных

средствах размещения в Ярославской области составляет 2 – 3 дня.

Налоговые поступления в бюджет региона от

деятельности отрасли составили более 561 миллиона рублей, что на 13 процентов

выше показателей аналогичного периода прошлого года.

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