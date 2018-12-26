​В период новогодних праздников города



Ярославской области уже традиционно пользуются большой популярностью среди



туристов. Аналитики российских сервисов онлайн-бронирования жилья отмечают, что



с каждым годом на праздничные даты желающих остановиться в нашем регионе все



больше. Отельеры подчеркивают, что большинство гостиниц уже полностью



забронированы.



– На новогодние праздники большинство



гостиниц Ярославии уже традиционно имеют стопроцентную загрузку. Отельеры



отмечают, что в этом году, в том числе и в «низкий» сезон, загрузка гостиниц



выросла на 20 процентов, – сказала директор регионального департамента туризма



Юлия Рыбакова.



Сейчас в Ярославской области действует 261



гостиница, номерной фонд – более 18 тысяч мест. В 2018 году в регионе открылось



5 гостиниц, 3 из которых – в Переславле-Залесском. Новые отели появились также



в Мышкине и Некрасовском районе. Номерной форд увеличился на 430 мест.



В Переславле-Залесском в этом году открыт



самый крупный отель региона – туристско-рекреационный комплекс «Золотое



кольцо». Он создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего



и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при активном



участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом осуществляет



гостиничный оператор России «Azimut Hotels». На сегодняшний день на территории



в 30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на



353 номера, комплекс из 26 коттеджей. Загрузка уже составляет 60 процентов.



Справка



За 11 месяцев 2018 года общее число ночующих



в Ярославской области составило около 980 тысяч. При этом в гостиницах региона



остановились более 630 тысяч гостей, это на 7,6 процента выше в сравнении с



аналогичным периодом. Среднее количество дней проживания в коллективных



средствах размещения в Ярославской области составляет 2 – 3 дня.



Налоговые поступления в бюджет региона от



деятельности отрасли составили более 561 миллиона рублей, что на 13 процентов



выше показателей аналогичного периода прошлого года.