​26 декабря на заседании Правительства



области обсудили территориальную программу государственных гарантий бесплатного



оказания медицинской помощи в течение ближайших трех лет. В 2019 году она будет



профинансирована за счет всех источников в объеме около 20 миллиардов рублей,



что на 6 процентов больше, чем в 2018-м. В 2020 году сумма превысит 21 миллиард



рублей, в 2021-м – 22 миллиарда.



В рамках программы население региона



обеспечивается первичной, специализированной и высокотехнологичной помощью,



идет внедрение современных технологий в сферу здравоохранения.



– Одна из наших



главных задач – сделать медицину максимально качественной и доступной для всех



жителей области, включая жителей самых отдаленных районов, – сказал губернатор



Дмитрий Миронов. – В этом году из бюджетов разных уровней, в том числе из



резервного фонда Президента России, были выделены значительные средства, на



которые удалось отремонтировать ряд лечебных учреждений, закупить современное



медицинское оборудование. Все это сделало медпомощь в регионе более



высокотехнологичной и современной.



Как доложил директор департамента здравоохранения



и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, в базовую программу ОМС на



2019 год вошли новые виды высокотехнологичной медицинской помощи по таким



профилям, как «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия». По



профилю «челюстно-лицевая хирургия» добавлены новые методы лечения.



Кроме того, пересмотрена структура



оказываемых услуг: акцент сделан на профилактической медицине.



– Все параметры территориальной программы



государственных гарантий соответствуют федеральным нормативам, – подчеркнул



Руслан Саитгареев. – Сформированная бездефицитная и сбалансированная программа



позволит обеспечить пациентов доступной и качественной медицинской помощью.