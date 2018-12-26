​26 декабря на заседании Правительства

области обсудили территориальную программу государственных гарантий бесплатного

оказания медицинской помощи в течение ближайших трех лет. В 2019 году она будет

профинансирована за счет всех источников в объеме около 20 миллиардов рублей,

что на 6 процентов больше, чем в 2018-м. В 2020 году сумма превысит 21 миллиард

рублей, в 2021-м – 22 миллиарда.

В рамках программы население региона

обеспечивается первичной, специализированной и высокотехнологичной помощью,

идет внедрение современных технологий в сферу здравоохранения.

 – Одна из наших

главных задач – сделать медицину максимально качественной и доступной для всех

жителей области, включая жителей самых отдаленных районов, – сказал губернатор

Дмитрий Миронов. – В этом году из бюджетов разных уровней, в том числе из

резервного фонда Президента России, были выделены значительные средства, на

которые удалось отремонтировать ряд лечебных учреждений, закупить современное

медицинское оборудование. Все это сделало медпомощь в регионе более

высокотехнологичной и современной.

Как доложил директор департамента здравоохранения

и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, в базовую программу ОМС на

2019 год вошли новые виды высокотехнологичной медицинской помощи по таким

профилям, как «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия». По

профилю «челюстно-лицевая хирургия» добавлены новые методы лечения.

Кроме того, пересмотрена структура

оказываемых услуг: акцент сделан на профилактической медицине.

– Все параметры территориальной программы

государственных гарантий соответствуют федеральным нормативам, – подчеркнул

Руслан Саитгареев. – Сформированная бездефицитная и сбалансированная программа

позволит обеспечить пациентов доступной и качественной медицинской помощью.

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