|26 декабря на заседании Правительства
области обсудили территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи в течение ближайших трех лет. В 2019 году она будет
профинансирована за счет всех источников в объеме около 20 миллиардов рублей,
что на 6 процентов больше, чем в 2018-м. В 2020 году сумма превысит 21 миллиард
рублей, в 2021-м – 22 миллиарда.
В рамках программы население региона
обеспечивается первичной, специализированной и высокотехнологичной помощью,
идет внедрение современных технологий в сферу здравоохранения.
– Одна из наших
главных задач – сделать медицину максимально качественной и доступной для всех
жителей области, включая жителей самых отдаленных районов, – сказал губернатор
Дмитрий Миронов. – В этом году из бюджетов разных уровней, в том числе из
резервного фонда Президента России, были выделены значительные средства, на
которые удалось отремонтировать ряд лечебных учреждений, закупить современное
медицинское оборудование. Все это сделало медпомощь в регионе более
высокотехнологичной и современной.
Как доложил директор департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, в базовую программу ОМС на
2019 год вошли новые виды высокотехнологичной медицинской помощи по таким
профилям, как «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия». По
профилю «челюстно-лицевая хирургия» добавлены новые методы лечения.
Кроме того, пересмотрена структура
оказываемых услуг: акцент сделан на профилактической медицине.
– Все параметры территориальной программы
государственных гарантий соответствуют федеральным нормативам, – подчеркнул
Руслан Саитгареев. – Сформированная бездефицитная и сбалансированная программа
позволит обеспечить пациентов доступной и качественной медицинской помощью.
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