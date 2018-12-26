​По инициативе губернатора Дмитрия Миронова



создан попечительский совет областной детской клинической больницы. Его первое



заседание состоится в январе следующего года.



26 декабря глава региона обсудил направления



работы нового органа с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорем



Каграманяном и директором АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю.



Орлова» Сергеем Орловым.



– Хочу поблагодарить вас за то, что вы



поддержали мою инициативу в рамках Десятилетия детства, которое было объявлено



в прошлом году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и



согласились стать сопредседателями попечительского совета, – сказал Дмитрий



Миронов. – Он будет заниматься решением стратегически важных задач по



предоставлению материальной помощи детям.



В ближайшее время совет займется вопросом



приобретения расходных материалов для инсулиновых помп: в регионе 57 детей,



страдающих сахарным диабетом, получают инсулинотерапию. Также планируется



обеспечить расходными материалами пять юных пациентов с различными тяжелыми



патологиями, находящихся дома на инвазивной искусственной вентиляции легких.



Сегодня эти проблемы удается решить частично за счет госпрограмм,



благотворительных фондов и средств родителей.



– Действительно, есть ситуации, когда ни



обязательства области, ни обязательства федерального центра не закрывают



определенного рода клинические ситуации, – отметил Игорь Каграманян. – Кроме



решения проблем с расходными материалами для помповой инсулинотерапии и



аппаратов ИВЛ уже прорабатываем вопрос о закупке за счет внебюджетных средств



мебели для здания больницы на улице Терешковой в Ярославле, где разместятся



отделения бывшей больницы №1.



Для детей с заболеванием «ДЦП» планируется



реализовать образовательный проект на базе детского лагеря имени М. Горького под



Ярославлем. Для этого преподаватели и студенты региона пройдут стажировку в



«Артеке».



– Также считаю очень важным принятое решение



об организации двух смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые



пройдут в известной на всю страну детской здравнице Евпатория, – подчеркнул



Дмитрий Миронов.



– Уверен, что работа попечительского совета



принесет свой эффект и окажет помощь детскому здравоохранению в регионе. Делать



это будем от души, – сказал Сергей Орлов.



В рабочей встрече также приняли участие заместитель



председателя Правительства региона Максим Авдеев и главный врач областной



детской больницы Марина Писарева. Дмитрий Миронов передал ей ключи от нового



автобуса, который два раза в неделю будет доставлять специалистов медучреждения



в районы для проведения обследований детей. По словам Игоря Каграманяна, для



этих мероприятий также запланировано приобретение портативных аппаратов УЗИ.



Справка



Областная детская клиническая больница –



крупное учреждение здравоохранения, оказывающее консультативную, диагностическую,



лечебную, реабилитационную помощь детям Ярославской области от рождения до 18



лет.



В состав больницы входят многопрофильный



стационар на 337 коек, где оказывается специализированная помощь по 16 профилям



в 12 отделениях, консультативно-диагностический центр, дневной стационар на 76



мест, выездная консультативно-диагностическая поликлиника, способствующая



приближению высококвалифицированной медицинской помощи к месту проживания



детей.



Ежегодно в стационаре проходят лечение свыше



10 тысяч пациентов, выполняется около 5 тысяч операций, до 90 тысяч обращений



пациентов регистрируется в консультативно-диагностическом центре, реализуется



около 250 квот на оказание высокотехнологичной помощи по 10 профилям медпомощи.



В рамках выездной деятельности консультативно-диагностической



поликлиники специалисты посещают все районы области и ежегодно осматривают



около 3 тысяч пациентов.