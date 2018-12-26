​По инициативе губернатора Дмитрия Миронова

создан попечительский совет областной детской клинической больницы. Его первое

заседание состоится в январе следующего года.

26 декабря глава региона обсудил направления

работы нового органа с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорем

Каграманяном и директором АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю.

Орлова» Сергеем Орловым.

– Хочу поблагодарить вас за то, что вы

поддержали мою инициативу в рамках Десятилетия детства, которое было объявлено

в прошлом году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и

согласились стать сопредседателями попечительского совета, – сказал Дмитрий

Миронов. – Он будет заниматься решением стратегически важных задач по

предоставлению материальной помощи детям.

В ближайшее время совет займется вопросом

приобретения расходных материалов для инсулиновых помп: в регионе 57 детей,

страдающих сахарным диабетом, получают инсулинотерапию. Также планируется

обеспечить расходными материалами пять юных пациентов с различными тяжелыми

патологиями, находящихся дома на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Сегодня эти проблемы удается решить частично за счет госпрограмм,

благотворительных фондов и средств родителей.

– Действительно, есть ситуации, когда ни

обязательства области, ни обязательства федерального центра не закрывают

определенного рода клинические ситуации, – отметил Игорь Каграманян. – Кроме

решения проблем с расходными материалами для помповой инсулинотерапии и

аппаратов ИВЛ уже прорабатываем вопрос о закупке за счет внебюджетных средств

мебели для здания больницы на улице Терешковой в Ярославле, где разместятся

отделения бывшей больницы №1.

Для детей с заболеванием «ДЦП» планируется

реализовать образовательный проект на базе детского лагеря имени М. Горького под

Ярославлем. Для этого преподаватели и студенты региона пройдут стажировку в

«Артеке».

– Также считаю очень важным принятое решение

об организации двух смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые

пройдут в известной на всю страну детской здравнице Евпатория, – подчеркнул

Дмитрий Миронов.

– Уверен, что работа попечительского совета

принесет свой эффект и окажет помощь детскому здравоохранению в регионе. Делать

это будем от души, – сказал Сергей Орлов.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель

председателя Правительства региона Максим Авдеев и главный врач областной

детской больницы Марина Писарева. Дмитрий Миронов передал ей ключи от нового

автобуса, который два раза в неделю будет доставлять специалистов медучреждения

в районы для проведения обследований детей. По словам Игоря Каграманяна, для

этих мероприятий также запланировано приобретение портативных аппаратов УЗИ.

Справка

Областная детская клиническая больница –

крупное учреждение здравоохранения, оказывающее консультативную, диагностическую,

лечебную, реабилитационную помощь детям Ярославской области от рождения до 18

лет.

В состав больницы входят многопрофильный

стационар на 337 коек, где оказывается специализированная помощь по 16 профилям

в 12 отделениях, консультативно-диагностический центр, дневной стационар на 76

мест, выездная консультативно-диагностическая поликлиника, способствующая

приближению высококвалифицированной медицинской помощи к месту проживания

детей.

Ежегодно в стационаре проходят лечение свыше

10 тысяч пациентов, выполняется около 5 тысяч операций, до 90 тысяч обращений

пациентов регистрируется в консультативно-диагностическом центре, реализуется

около 250 квот на оказание высокотехнологичной помощи по 10 профилям медпомощи.

В рамках выездной деятельности консультативно-диагностической

поликлиники специалисты посещают все районы области и ежегодно осматривают

около 3 тысяч пациентов.

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