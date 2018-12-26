|По инициативе губернатора Дмитрия Миронова
создан попечительский совет областной детской клинической больницы. Его первое
заседание состоится в январе следующего года.
26 декабря глава региона обсудил направления
работы нового органа с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорем
Каграманяном и директором АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю.
Орлова» Сергеем Орловым.
– Хочу поблагодарить вас за то, что вы
поддержали мою инициативу в рамках Десятилетия детства, которое было объявлено
в прошлом году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и
согласились стать сопредседателями попечительского совета, – сказал Дмитрий
Миронов. – Он будет заниматься решением стратегически важных задач по
предоставлению материальной помощи детям.
В ближайшее время совет займется вопросом
приобретения расходных материалов для инсулиновых помп: в регионе 57 детей,
страдающих сахарным диабетом, получают инсулинотерапию. Также планируется
обеспечить расходными материалами пять юных пациентов с различными тяжелыми
патологиями, находящихся дома на инвазивной искусственной вентиляции легких.
Сегодня эти проблемы удается решить частично за счет госпрограмм,
благотворительных фондов и средств родителей.
– Действительно, есть ситуации, когда ни
обязательства области, ни обязательства федерального центра не закрывают
определенного рода клинические ситуации, – отметил Игорь Каграманян. – Кроме
решения проблем с расходными материалами для помповой инсулинотерапии и
аппаратов ИВЛ уже прорабатываем вопрос о закупке за счет внебюджетных средств
мебели для здания больницы на улице Терешковой в Ярославле, где разместятся
отделения бывшей больницы №1.
Для детей с заболеванием «ДЦП» планируется
реализовать образовательный проект на базе детского лагеря имени М. Горького под
Ярославлем. Для этого преподаватели и студенты региона пройдут стажировку в
«Артеке».
– Также считаю очень важным принятое решение
об организации двух смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые
пройдут в известной на всю страну детской здравнице Евпатория, – подчеркнул
Дмитрий Миронов.
– Уверен, что работа попечительского совета
принесет свой эффект и окажет помощь детскому здравоохранению в регионе. Делать
это будем от души, – сказал Сергей Орлов.
В рабочей встрече также приняли участие заместитель
председателя Правительства региона Максим Авдеев и главный врач областной
детской больницы Марина Писарева. Дмитрий Миронов передал ей ключи от нового
автобуса, который два раза в неделю будет доставлять специалистов медучреждения
в районы для проведения обследований детей. По словам Игоря Каграманяна, для
этих мероприятий также запланировано приобретение портативных аппаратов УЗИ.
Справка
Областная детская клиническая больница –
крупное учреждение здравоохранения, оказывающее консультативную, диагностическую,
лечебную, реабилитационную помощь детям Ярославской области от рождения до 18
лет.
В состав больницы входят многопрофильный
стационар на 337 коек, где оказывается специализированная помощь по 16 профилям
в 12 отделениях, консультативно-диагностический центр, дневной стационар на 76
мест, выездная консультативно-диагностическая поликлиника, способствующая
приближению высококвалифицированной медицинской помощи к месту проживания
детей.
Ежегодно в стационаре проходят лечение свыше
10 тысяч пациентов, выполняется около 5 тысяч операций, до 90 тысяч обращений
пациентов регистрируется в консультативно-диагностическом центре, реализуется
около 250 квот на оказание высокотехнологичной помощи по 10 профилям медпомощи.
В рамках выездной деятельности консультативно-диагностической
поликлиники специалисты посещают все районы области и ежегодно осматривают
около 3 тысяч пациентов.
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