|26 декабря на расширенном заседании
Правительства Ярославской области подвели итоги работы органов местного
самоуправления в рамках проекта «Рейтинг-76». Победителем и обладателем гранта
в 20 миллионов рублей второй раз подряд стал Угличский муниципальный район.
«Рейтинг-76» создан в прошлом году по
поручению губернатора области Дмитрия Миронова для стимулирования руководителей
городских округов и муниципальных районов.
– Система оценки деятельности власти на
местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять
проблемы городов и районов области, оценивать возможные риски в
социально-экономическом развитии, – отметил Дмитрий Миронов. – Лидеры рейтинга
получают гранты, которые дают возможность развивать территории: строить
газопроводы, модернизировать и реконструировать социальные объекты, что в
конечном итоге благоприятно отражается на качестве жизни населения.
Победителем в номинации «Прорыв года – 2018»
стал Рыбинский муниципальный район. Он получил 10 миллионов рублей.
Еще 4 муниципальных образования поощрены
грантами по 5 миллионов рублей. «За создание благоприятного делового климата»
отмечен Ярославль. В номинации «За эффективную работу по модернизации
инфраструктуры ЖКХ» лидер – Рыбинск, «За эффективное муниципальное управление»
– Ярославский район. Тутаевский район победил в номинации «За активную
молодежную политику».
– «Рейтинг-76» стал импульсом для
активизации работы на местах. Кроме того, полученные гранты позволили муниципальным
образованиям провести целый ряд мероприятий, направленных на решение имеющихся
проблем и улучшение качества жизни граждан, – отметила заместитель председателя
Правительства области Екатерина Троицкая. – В следующем году мы продолжим наш
проект.
Екатерина Троицкая также отметила Любимский
муниципальный район, который поднялся с последних строчек рейтинга во вторую
группу муниципальных образований, Ростовский район – за наилучшие показатели
работы в сфере управления земельными ресурсами и Пошехонский район – за
расширение возможностей получения муниципальных услуг в электронной форме.
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