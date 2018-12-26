​26 декабря на расширенном заседании

Правительства Ярославской области подвели итоги работы органов местного

самоуправления в рамках проекта «Рейтинг-76». Победителем и обладателем гранта

в 20 миллионов рублей второй раз подряд стал Угличский муниципальный район.

«Рейтинг-76» создан в прошлом году по

поручению губернатора области Дмитрия Миронова для стимулирования руководителей

городских округов и муниципальных районов.

– Система оценки деятельности власти на

местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять

проблемы городов и районов области, оценивать возможные риски в

социально-экономическом развитии, – отметил Дмитрий Миронов. – Лидеры рейтинга

получают гранты, которые дают возможность развивать территории: строить

газопроводы, модернизировать и реконструировать социальные объекты, что в

конечном итоге благоприятно отражается на качестве жизни населения.

Победителем в номинации «Прорыв года – 2018»

стал Рыбинский муниципальный район. Он получил 10 миллионов рублей.

Еще 4 муниципальных образования поощрены

грантами по 5 миллионов рублей. «За создание благоприятного делового климата»

отмечен Ярославль. В номинации «За эффективную работу по модернизации

инфраструктуры ЖКХ» лидер – Рыбинск, «За эффективное муниципальное управление»

– Ярославский район. Тутаевский район победил в номинации «За активную

молодежную политику».

– «Рейтинг-76» стал импульсом для

активизации работы на местах. Кроме того, полученные гранты позволили муниципальным

образованиям провести целый ряд мероприятий, направленных на решение имеющихся

проблем и улучшение качества жизни граждан, – отметила заместитель председателя

Правительства области Екатерина Троицкая. – В следующем году мы продолжим наш

проект.

Екатерина Троицкая также отметила Любимский

муниципальный район, который поднялся с последних строчек рейтинга во вторую

группу муниципальных образований, Ростовский район – за наилучшие показатели

работы в сфере управления земельными ресурсами и Пошехонский район – за

расширение возможностей получения муниципальных услуг в электронной форме.

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