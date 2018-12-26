​26 декабря на расширенном заседании



Правительства Ярославской области подвели итоги работы органов местного



самоуправления в рамках проекта «Рейтинг-76». Победителем и обладателем гранта



в 20 миллионов рублей второй раз подряд стал Угличский муниципальный район.



«Рейтинг-76» создан в прошлом году по



поручению губернатора области Дмитрия Миронова для стимулирования руководителей



городских округов и муниципальных районов.



– Система оценки деятельности власти на



местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять



проблемы городов и районов области, оценивать возможные риски в



социально-экономическом развитии, – отметил Дмитрий Миронов. – Лидеры рейтинга



получают гранты, которые дают возможность развивать территории: строить



газопроводы, модернизировать и реконструировать социальные объекты, что в



конечном итоге благоприятно отражается на качестве жизни населения.



Победителем в номинации «Прорыв года – 2018»



стал Рыбинский муниципальный район. Он получил 10 миллионов рублей.



Еще 4 муниципальных образования поощрены



грантами по 5 миллионов рублей. «За создание благоприятного делового климата»



отмечен Ярославль. В номинации «За эффективную работу по модернизации



инфраструктуры ЖКХ» лидер – Рыбинск, «За эффективное муниципальное управление»



– Ярославский район. Тутаевский район победил в номинации «За активную



молодежную политику».



– «Рейтинг-76» стал импульсом для



активизации работы на местах. Кроме того, полученные гранты позволили муниципальным



образованиям провести целый ряд мероприятий, направленных на решение имеющихся



проблем и улучшение качества жизни граждан, – отметила заместитель председателя



Правительства области Екатерина Троицкая. – В следующем году мы продолжим наш



проект.



Екатерина Троицкая также отметила Любимский



муниципальный район, который поднялся с последних строчек рейтинга во вторую



группу муниципальных образований, Ростовский район – за наилучшие показатели



работы в сфере управления земельными ресурсами и Пошехонский район – за



расширение возможностей получения муниципальных услуг в электронной форме.