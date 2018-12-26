​26 декабря в Правительстве Ярославской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер». Он проводится в регионе уже во второй раз и ориентирован на малые и средние предприятия. Награды победителям вручил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



– В этом году мы отмечаем существенную динамику объемов экспорта предприятий региона, в том числе малых и средних компаний. По итогам 10 месяцев 2018 года экспортная выручка наших предприятий увеличилась на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более миллиарда долларов США, – рассказал на торжественной церемонии заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Сегодня я хочу выразить благодарность тем ярославским предпринимателям, которые, несмотря ни на какие трудности, добиваются успехов в своем деле. Они доказывают всему миру, что продукция, созданная в регионе, достойна самой высокой оценки и может успешно конкурировать с иностранными товарами.



Победителями в конкурсе, организованном Центром экспорта при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, стали 11 предприятий региона. В номинации «Лучший экспортный проект» победителем признано ООО «Спецавиа», в номинации «Высокотехнологичный экспорт» победило ЗАО «НПО «Сенсор», награда в номинации «Знак качества» была вручена ООО «Группа компаний «Апрель». «Самая длительная история экспорта» – у АО «Волжские краски», «Самой экспортно ориентированной компанией» признано ООО «НПО «Протэкт». «Самую широкую географию продаж» продемонстрировало ООО «ТД «РусАвто». Номинацию Центра экспорта «Экспо-Леди» получило ООО «Юки-Кидс». Победу в номинации «Первый экспортный контракт» одержало ООО «Мебельная фабрика «Виктория». «Прорывом года» было названо ООО «ТерПак».



Также свои номинации озвучили партнеры конкурса: надежным поставщиком на рынке СНГ было признано ООО «Ярдизель», а лучшим руководителем экспортных проектов стала коммерческий директор ООО «РосЯрпак» Любовь Лабаева.



Справка



В настоящее время экспортная деятельность является одним из приоритетов экономического развития Российской Федерации. Президентом Владимиром Путиным в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» поставлена задача обеспечить к 2024 году рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта в два раза, достигнув отметки в 250 миллиардов долларов США.



Первоочередная задача региона, обозначенная также губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста», – всеми имеющимися в распоряжении инвестиционного блока Правительства Ярославской области инструментами оказать ярославским экспортно ориентированным предприятиям поддержку с целью увеличения объемов выпускаемой и экспортируемой ими продукции.