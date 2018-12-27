|Поздравляю с Днем спасателя ярославских сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий!
Ваша жизнь посвящена благородному делу. Следуя служебному долгу, вы в критических ситуациях приходите людям на помощь, реализуете комплекс эффективных мер по устранению результатов разрушительного воздействия природных сил и техногенных аварий.
Профессионализм, мужество и преданность высоким идеалам выступают вам твердой опорой в решении самых ответственных задач.
Особая признательность и глубокое уважение адресованы ветеранам ведомства, оставившим доброе наследие, воспитавшим достойную смену.
Желаю здоровья, счастья и новых достижений в приумножении славных традиций профессии!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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