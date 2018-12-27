​Сегодня на предновогодней встрече губернатора Дмитрия Миронова с представителями общественности состоялись подведение основных итогов года и вручение областных наград. На мероприятие, которое прошло в Концертно-зрелищном центре Ярославля, были приглашены представители всех муниципальных образований региона, члены ветеранских и молодежных объединений, профсоюзов, работники бюджетной сферы, руководители и работники предприятий, представители малого и среднего бизнеса, депутатского корпуса.



Говоря о достижениях области в 2018 году, губернатор особо отметил уверенный рост показателей ярославской промышленности, развитие аграрного сектора, куда удалось привлечь инвестиций на общую сумму около 40 миллиардов рублей, решение проблем обманутых дольщиков, успехи в дорожной отрасли – в общей сложности в этом году было отремонтировано и приведено в нормативное состояние более 250 километров дорог, качественные результаты областной программы «Решаем вместе!», в рамках которой удалось привести в порядок более 450 объектов. Важным итогом стала поддержка Президентом страны Владимиром Путиным двух региональных инициатив: по реконструкции Добрынинского путепровода в городе Ярославле и строительству нового общежития для одной из лучших в стране кузницы кадров актерского мастерства – Ярославского государственного театрального института.



– Хочу подчеркнуть, что успешных показателей удалось добиться только благодаря тому, что мы выстроили конструктивный диалог с участием всех ветвей власти, депутатского корпуса, представителей бизнеса и общественности. И это я считаю также одним из наших главных достижений! – сказал глава региона. – Я хочу поблагодарить каждого из вас за упорный и добросовестный труд на своем участке работы. Впереди у нас не менее ответственный год: с 2019 года Ярославская область приступает к реализации национальных проектов, которые должны принести позитивные изменения в жизнь каждого ярославца, каждой семьи региона.



На торжественной церемонии глава региона вручил награды главам шести муниципальных образований, которые стали победителями проекта «Рейтинг-76». Этот конкурс был организован по поручению губернатора для стимулирования руководителей городских округов и муниципальных районов. Обладателем главного гранта в 20 миллионов рублей второй раз подряд стал Угличский муниципальный район. В номинации «Прорыв года» победил Рыбинский район, который получит 10 миллионов рублей. Еще 4 муниципальных образования поощрены грантами по 5 миллионов рублей.



Также сегодня состоялось награждение медалями «За труды во благо земли Ярославской» II степени председателя ЯРОО ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Габриэла Габриэляна и председателя Общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина.



– Уходящий год стал знаковым для ярославской Общественной палаты, – сказал Сергей Березкин. – У нас сформировался 4-й созыв палаты, в который вошло много новых людей – это будущее гражданского общества нашего региона. Я надеюсь, что наши старые наработки – общественные, национальные проекты – получат свое развитие в новом году, с которым мы, конечно, связываем только самые лучшие надежды.



Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.