​27 декабря в Москве губернатор Дмитрий Миронов принял участие в заседании Государственного совета, которое провел Президент России Владимир Путин.



Основной темой обсуждения стало развитие добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Поэтому на мероприятие, помимо руководства федеральных ведомств, парламента и регионов, были приглашены представители волонтерских движений и благотворительных проектов.



Глава государства напомнил, что 2018 год был объявлен Годом добровольца.



– Для чего мы это сделали, тоже понятно: чтобы повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности и, главное, к набирающим глубину переменам в обществе, которые не измеряют только цифрами и сухими показателями, – сказал Владимир Путин. – Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками. И, как уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство, кстати говоря, подготовило, уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года.



В Ярославской области сейчас действует более 190 волонтерских отрядов, объединяющих свыше 15 тысяч человек. Большинство из них – старшеклассники и студенты.



Как отметил после окончания Госсовета Дмитрий Миронов, в регионе ни одно крупное мероприятие не обходится без волонтеров.



– Работа по развитию добровольческого движения у нас включена в областной проект «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование», – сообщил Дмитрий Миронов. – На эти цели в 2019 году будет направлено более 6 миллионов рублей благодаря выигранному гранту во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».



Средства пойдут на реализацию программы по обучению и подготовке волонтеров, отправку лучших добровольцев на семинары и форумы для обмена опытом, проведение центрального события региона – добровольческого форума, а также информационную поддержку добровольческой деятельности.



В Год добровольца на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского начал действовать образовательный центр, который занимается подготовкой профессиональных кадров для волонтерского движения. При Главном управлении МЧС РФ по Ярославской области открылся центр «Научись спасать жизнь», объединивший добровольческие организации, ведущие работу по поисково-спасательному направлению.



Региональные некоммерческие организации в 2018 году продолжили активное участие в ежегодном конкурсе на предоставление грантов Президента РФ и привлекли в область более 81 миллиона рублей. Федеральные субсидии получены на реализацию 39 проектов ярославских социально ориентированных НКО.



Правительство области в этом году отметило 56 проектов таких организаций. Общая сумма выделенных из регионального бюджета средств составила около 35 миллионов рублей. Дополнительно 1,5 миллиона рублей привлечено из внебюджетных источников.



Фото: http://www.kremlin.ru