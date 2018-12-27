​31 декабря в Ярославской области завершается сезон охоты на лосей любых половозрастных групп.



Ранее охота на этих животных в возрасте до одного года шла до 15 января включительно. Однако в целях сохранения природных ресурсов и их рационального использования в регламентирующие законодательные акты были внесены изменения.



– Особи в возрасте 8 – 9 месяцев становятся малоотличимы от взрослых животных, на которых охота с 1 января запрещена, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В результате под выстрел раньше нередко попадали молодые лоси, а также находящиеся рядом с ними стельные самки. Введение единого срока охоты сохранит биоресурсы региона и предотвратит нарушение закона со стороны охотников.



Разрешения на добычу копытных животных должны быть сданы охотниками по месту получения в течение 10 дней с момента добычи животного или окончания сезона охоты. За несвоевременную сдачу этого документа предусмотрен штраф в размере от 500 до 4000 рублей.



Запрет на добычу лосей в зимний период связан с наступлением неблагоприятных для них погодных условий: передвижение животных затруднено, найти питание им непросто.



С учетом этого специалисты охотхозяйств вблизи мест кормления устраивают солонцы для обеспечения минеральной подкормки лосей. Ежегодно в охотничьих угодьях региона организуют около 6 тысяч таких точек.



По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, численность лосей в 2018 году остается стабильно высокой и, по данным мониторинга охотничьих ресурсов, составляет 21486 особей. Лимит на добычу был установлен в размере 2338 особей, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Лимит освоен на 90 процентов. С начала сезона охоты на лосей с 1 сентября добыто более 2000 животных.



С начала года в регионе сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провели более 3 тысяч рейдовых мероприятий по охране животного мира. Из них треть – совместно с сотрудниками УМВД по Ярославской области и производственными охотничьими инспекторами. По итогам на нарушителей наложено штрафов на сумму 420 тысяч рублей. Выявлен нанесенный ущерб охотничьим ресурсам региона в объеме 37,6 миллиона рублей. Зафиксировано 70 случаев браконьерства, к уголовной ответственности привлечены 15 человек.