​27 декабря прошло первое заседание нового состава общественного совета при региональном департаменте имущественных и земельных отношений.



В состав совета вошли девять экспертов из различных областей деятельности. Среди них – доцент ЯрГУ, кандидат юридических наук Марина Баумова, почетный член Российской академии художеств, член Общественной палаты Ярославской области Олег Жаров, председатель правления ЯРО общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» Юрий Витвицкий и другие.



– В этом году, Году волонтера, участие представителей общественности практически по всем направлениям социально-экономического развития региона значительно активизировалось, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Формирование общественных советов при органах власти – один из инструментов, дающих возможность с учетом мнения общественности проводить проработку и реализацию проектов, нацеленных на повышение уровня жизни в регионе.



В ходе заседания эксперты обсудили план работы на следующий год, а также избрали председателя совета. Им стал заведующий кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные науки» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Дмитрий Туманов.



– Сейчас мы можем взглянуть на работу органа власти изнутри, вникнуть во все нюансы, получить информацию из первых рук и донести ее до широкой общественности, – отметила Марина Баумова. – Главная цель нашей деятельности – выстроить диалог между органом власти и народом и отстаивать интересы жителей области при решении вопросов регионального значения.



С полным списком членов совета можно ознакомиться здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/tmpPages/news.aspx?newsID=792.