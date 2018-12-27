​27 декабря в центре «Мой бизнес» прошло выездное заседание комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Его члены обсудили с представителями регионального департамента инвестиций и промышленности вопросы развития малого и среднего предпринимательства, механизмов его поддержки и перспектив развития.



– В 2018 году Правительство региона при поддержке Ярославской областной Думы провело большую работу по развитию малого и среднего бизнеса. Были привлечены значительные федеральные ресурсы. В совокупности объем финансирования направлений поддержки МСП составил около 2,2 миллиарда рублей, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Мы продолжили работу по предоставлению уже существующих мер поддержки и открыли новые направления: льготный лизинг, бесплатное обучение и консультации, тендерная поддержка, «доращивание» поставщиков, предоставление услуг в едином окне.



Количество занятых в МСП из числа трудоспособного населения в регионе выше, чем в целом по ЦФО, – 21,3 процента. Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий достигла 33153,8 рубля, малых – 22427,8 рубля. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года – около 10 процентов.



Оборот в этом секторе экономики за 1-е полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 14,5 процента и составил почти 131 миллиард рублей. Доля малых и средних предприятий в общем объеме оборота всех предприятий и организаций области составляет 30 процентов.



Практически в два раза вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса области и по итогам трех кварталов 2018 года составил уже 19,5 миллиарда рублей.



– С точки зрения поддержки предпринимателей профильный комитет достаточно много сделал и в прошлом созыве, и в этом. Мы начинаем претворять в жизнь те заделы, которые были заложены ранее, – отметил председатель комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев. – В 2018 году регион вложил в создание АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» 500 миллионов рублей, получив софинансирование Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в размере 1,5 миллиарда рублей. В следующем году РЛК продолжит предоставление льготных лизинговых продуктов, и это напрямую работает на развитие предприятий и рост экономики в целом.



На 25 декабря РЛК заключила с субъектами индивидуального и малого предпринимательства 21 договор лизинга на общую сумму 356,5 миллиона рублей. В высокой стадии проработки со сроком реализации до конца 2018 года находятся 5 заявок на сумму 48 миллионов рублей. Кроме того, в РЛК уже имеется пул заявок со сроком реализации в первом квартале 2019 года на сумму порядка 230 миллионов.



Сейчас регион включается в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В него входят пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения бизнеса, расширению доступа к льготному финансированию, акселерации, поддержке фермеров и популяризации предпринимательства. Национальный проект направлен на решение задачи, поставленной в майском указе Президента, об увеличении численности занятых в секторе МСП до 25 миллионов человек к 2024 году. В Ярославской области планируется повысить этот показатель до 215 тысяч человек.