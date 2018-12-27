​Сегодня прошло первое заседание общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства.



– Новый общественный совет сформирован после разделения департаментов дорожного и транспортного, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Численный состав немного увеличился. Хочу особо отметить, что у нас в совете люди не только опытные, но и – самое главное – неравнодушные. Это позволяет рассчитывать на особенно активную работу как в преддверии сезона, так и во время него. Мы неоднократно подчеркивали, что конструктивная совместная работа с общественниками – один из наших приоритетов.



Деятельность ярославских активистов не раз была высоко оценена и на региональном, и на федеральном уровне. Губернатор области Дмитрий Миронов неоднократно подчеркивал важность совместной работы власти и общественности.



В общественный совет в качестве экспертов вошли девять специалистов из разных сфер деятельности. Председателем совета избран декан архитектурно-строительного факультета ЯГТУ Алексей Игнатьев. Его заместителем и секретарем совета стали координаторы проекта «Дороги Ярославля» Александр Мустафин и Сергей Какурин.



– Впереди у нашего совета много работы, – сказал Алексей Игнатьев. – Объемы ремонта на дорогах в регионе в следующем году станут еще больше благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В совет входят как уважаемые специалисты с многолетним опытом в отрасли, так и молодые, но очень замотивированные на результат коллеги. Уверен, что у нас все получится.



В ходе заседания эксперты высказали пожелания к департаменту и Ярославской областной дорожной службе о порядке работы в 2019 году.



С полным списком членов совета можно ознакомиться здесь: https://narod.yarregion.ru/service/obschestvennye-sovety/spisok-sovetov/obshtestvennyj-sovet-pri-2/consist/.