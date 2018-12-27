​Сегодня на заседании областного штаба ЖКХ обсудили задачи по обеспечению безаварийной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних и рождественских праздников.



Постановлением регионального Правительства на территории Ярославской области с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года введен режим «Повышенная готовность».



– Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в муниципальных образованиях сформированы 394 бригады общей численностью 2356 человек и 756 единиц техники, – рассказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – На предприятиях коммунального комплекса создан и поддерживается на необходимом уровне неснижаемый нормативный запас топлива. В каждом муниципальном образовании организована круглосуточная работа единых диспетчерских служб и горячих линий. На базе ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» создан аварийный резерв материалов и оборудования.



По информации «Ярославльводоканала», для предотвращения возможных аварийных ситуаций ежедневно будет задействовано девять дополнительных бригад. В случае возникновения проблем на сетях водоснабжения или водоотведения необходимо обращаться по телефонам в Ярославле: (4852) 73-44-77, 73-66-31.



Обеспечивать работу всех своих объектов в девяти муниципальных образованиях будут и работники ГП ЯО «Северный водоканал». На круглосуточном дежурстве – 10 диспетчеров, 19 бригад и 36 единиц техники.



Номера телефонов аварийно-диспетчерских служб ГП ЯО «Северный водоканал»:



центральная диспетчерская, город Рыбинск: (4855) 28-33-14;



ПТП «Рыбинский район»: (4855) 28-33-14;



ПТП «Мышкин»: (48544) 2-14-70;



ПТП «Углич»: (48532) 5-00-8;



ПТП «Пошехонье»: (48546) 2-18-95, +7-980-778-09-94;



ПТП «Данилов» (а также участки в городе Любиме и селе Пречистом): +7-920-107-22-26;



ПТП «Брейтово»: +7-910-812-45-44;



ПТП «Большое Село»: (48542) 2-19-37;



ГП ЯО «Южный водоканал» (обслуживает город Ростов и Ростовский МР): (48536) 6-52-00.



О проблемах, связанных с электроснабжением, необходимо сообщать в «МРСК Центра» – «Ярэнерго» по круглосуточному телефону: (4852) 78-13-01.



Кроме того, отслеживать текущую ситуацию будут специалисты ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области»: (4852) 55-13-94.