​В текущем году региональная программа газификации охватывает 27 населенных пунктов. На ее реализацию в областном бюджете предусмотрено более 200 миллионов рублей.



В течение года велись строительно-монтажные работы, готовилась проектно-сметная документация. Долгожданный газ пришел в деревни Никольское и Андреевское Некрасовского района, в деревню Шалаево Гаврилов-Ямского района, в Запахомовский район Рыбинска. Построены распределительные газопроводы по шести улицам Северного жилого района поселка Борисоглебского общей протяженностью более 4 километров.



Кроме этого, готовятся к вводу распределительные сети в деревнях Шишелово и Басова (более 400 домовладений), в селе Новом Переславского района (150 домов), в селе Плещеево и деревне Нарядово Гаврилов-Ямского района (более 100 домовладений) и по пяти улицам Рыбинска. А в Рыбинском районе по поручению Президента РФ введены в эксплуатацию газовые сети в деревне Залужье.



Привлекались для реализации программы и внебюджетные средства. На них построены распределительные сети в селе Троицкая Слобода Переславского района, в деревнях Медведево и Коченятино Ярославского района, началась прокладка межпоселкового газопровода высокого давления до населенных пунктов Левково и Бородино Ростовского района. Их общая протяженность составила более пяти километров.



– В 2018 году сотни жителей Ярославской области получили возможность провести в свои дома голубое топливо, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Многое удалось сделать благодаря соглашению, подписанному губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Со стороны региональной власти проводится большая работа по подготовке будущих потребителей природного газа, то есть осуществляется синхронизация создания газовой инфраструктуры на местах с перспективами развития территорий.



В 2019 – 2020 годах за счет средств ПАО «Газпром» на территории Рыбинского, Мышкинского и Ярославского районов будут построены межпоселковые газопроводы протяженностью более 60 километров. В рамках выполнения обязательств со стороны регионального Правительства в указанных районах в текущем году начались работы по строительству распределительных сетей. Реализация проекта позволит газифицировать более тысячи домовладений и перевести на более дешевый вид топлива пять котельных. Кроме этого, в Даниловском и Ростовском районах в 2018 году проведено проектирование распределительных сетей.



По соглашению с ПАО «Газпром» в ноябре был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод Татищев Погост – Марково Ростовского района. В рамках региональной программы на этой территории построены распределительные сети, что дает возможность жителям провести газ в 400 домов, возведена новая блочно-модульная газовая котельная. Завершается строительство еще одного межпоселкового газопровода – к селу Купанскому Переславского района.



Справка



До 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более 7 тысяч домовладений к приему газа.