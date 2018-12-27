​27 декабря заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов торжественно вручил руководству Воскресенской общеобразовательной школы ключи от нового автобуса. Теперь ребята из двух многодетных семей из деревень Маслово и Глазково будут добираться до школы на современном, безопасном транспорте.



– Во время рабочей поездки губернатора Дмитрия Миронова в Любимский район глава муниципального образования доложил ему, что родители детей из отдаленных деревень просили приобрести школьный автобус, – сказал Валерий Холодов. – И вот в канун Нового года такой подарок сделан. Мы понимаем, что развитие села – это одна из приоритетных задач области. Живет село – живет Россия!



Автомобиль марки «Газель» приобретен на федеральные средства. Кроме ребят из Глазкова и Маслова он будет возить на занятия и обратно детей из деревни Дорское. Также руководство школы планирует вывозить учеников на районные соревнования и внеурочные мероприятия.



Школьный автобус сегодня вручили и Леснополянской начальной школе им. К.Д. Ушинского Ярославского района. Маршрут машины марки «Форд Транзит» на 22 посадочных места проложен через деревню Прусово, «Зеленый квартал» и Красный бор.



До конца текущего года в Ярославский район прибудет еще один автобус. «Газель» на 12 посадочных мест будет осуществлять доставку учеников в начальную школу поселка Заволжье из деревень Мостец, Красный бор и Серебряный бор.



Благодаря реализации мероприятий по обновлению парка школьных автобусов более 40 детей Ярославского и Любимского районов получат возможность бесперебойно получать знания.



Всего для региона в этом году на федеральные средства закуплено 11 школьных автобусов.