​27 декабря пять ребят из Ярославской области выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца в составе большого сводного Детского хора России.



Для участия в концерте были приглашены 500 юных исполнителей из всех субъектов Российской Федерации. Наш регион представляли воспитанники рыбинского творческого объединения «Соколята», ярославской школы искусств «Канцона» и детской школы искусств №3 областного центра: Елена Шутова, Мария Попова, София Женихова, Елизавета Иванова и Николай Носков. Руководителем делегации стала заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Ярославского музыкального училища Надежда Минакова.



– Участие во всероссийском детском хоре – это большая честь и бесценный опыт работы с известными российскими дирижерами, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для юных хористов это еще и общение с единомышленниками из других регионов, также благодаря своим талантам и трудолюбию получившим уникальную возможность выступить на престижной сцене.



В новогодней программе «Зимняя сказка» детский хор выступил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер – народный артист России Валерий Гергиев. В программе – зарубежная, русская и советская хоровая классика, в том числе произведения крупных музыкальных форм.



Хор был основан в 2013 году по итогам конкурсного отбора детей в возрасте от 9 до 14 лет. В его составе – тысяча одаренных вокалистов из всех регионов страны и ведущих хоровых образовательных учреждений.



Участие ярославских хористов в выступлениях Детского хора России стало возможным благодаря поддержке департамента культуры Ярославской области.



Справка



Традиция организации новогодних выступлений Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце заложена в 2015 году. Тогда коллектив лучших вокалистов со всей страны выступил с программой «Славься, наш могучий край!», посвященной 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерты становятся большим событием в культурной и общественной жизни России, на них присутствуют первые лица государства.



Концерт Детского хора России организован некоммерческим партнерством «Всероссийское хоровое общество» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства культуры РФ.