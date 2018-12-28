​С 1 июля 2019 года размер платы граждан за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области в многоквартирных домах составит 97,84 рубля с человека, в частном секторе – 110,89 рубля.



При этом изменение тарифа единого регионального оператора, оказывающего данную услугу населению, произойдет поэтапно.



– С 1 января тариф поднимется на 1,7 процента. Это связано с ростом ставки налога на добавленную стоимость. Для жителей размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО составит: для многоквартирных домов – 75,2 рубля, для частного сектора – 85,22 рубля, – сказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – А с 1 июля вступит в силу новый тариф на данную услугу. На этом этапе плата для жителей многоквартирных домов составит 97,84 рубля с человека, для частного сектора – 110,89 рубля.



Как отмечают в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, эти значения по-прежнему в числе самых низких в ЦФО. К примеру, в Костромской области для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составит 114,5 рубля, в Курской области – 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.



Тариф включает в себя нормативы накопления ТКО и затраты регионального оператора, в состав которых входят сбор и транспортировка отходов, расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора.



– Расчет компенсаций за коммунальные услуги льготным категориям населения будет производиться в обычном порядке, – добавил Дмитрий Пеньков. – Возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами будет производиться за счет средств областного бюджета.



Справка



Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» с 1 сентября 2018 года, начала работы единого регионального оператора, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в отдельную графу и оплачивается отдельно.