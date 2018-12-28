​27 – 28 декабря в Ярославле в КСК «Вознесенский» проходит межрегиональный турнир «Кубок Золотого кольца по боксу среди юношей 14 – 15 лет».



Соревнования организованы уже в 4-й раз, однако Ярославль стал площадкой для их проведения впервые. В турнире принимают участие представители Владимирской, Ивановской и Костромской областей.



– Побороться в Ярославль съехались порядка 50 спортсменов, – рассказал директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Данный турнир дает возможность ребятам подтвердить или повысить свое звание. Для представителей нашего региона этот кубок является своеобразным стимулом, чтобы заявить о себе для участия в грядущих соревнованиях. Надеюсь, что история этого турнира в Ярославле не завершится с подведением итогов, и мы еще не раз соберемся ради этого события.



Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, федерация бокса Ярославской области, МУ «СШОР №20» и управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.