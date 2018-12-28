​В этом году в регионе полностью внедрены четыре целевые модели по улучшению инвестиционного климата и упрощению процедур ведения бизнеса. Это подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, получение разрешения на строительство и территориальное планирование.



Итоги работы по улучшению инвестиционного климата в регионе обсудили на стратегической сессии в Правительстве Ярославской области.



– В этом году нам удалось осуществить ряд позитивных изменений в направлении снижения административной нагрузки на предпринимателей. Эта тема небезразлична нам – благополучие и комфорт бизнеса в значительной степени определяет благополучие всего региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – На сегодня существует проблема двусторонней связи: нам необходим персонифицированный отклик предпринимателей о работе того или иного органа контрольно-надзорной деятельности. Мы ждем от общественных объединений предпринимателей, что они донесут до власти консолидированную позицию бизнес-сообщества по проблемным направлениям.



Внедрение целевых моделей значительно упрощает получение государственных и муниципальных услуг. Так, например, доля услуг по выдаче генеральных планов земельных участков по принципу одного окна в МФЦ в общем объеме оказанных услуг увеличилась на 36 процентов, а по выдаче разрешений на строительство – на 40 процентов. Газораспределительные организации внедрили автоматизированную систему подготовки технических условий и также предоставляют потребителям услуги по принципу одного окна. Это значительно упростило для заявителя получение услуги по подключению к сетям.



Отдельное внимание участники сессии уделили мерам по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Ярославской области. Профильные департаменты на постоянной основе проводят мониторинг административной нагрузки на бизнес. Также на сайтах всех региональных органов надзора размещена ссылка на опрос предпринимателей, который позволит выявить органы государственного контроля, оказывающие наиболее существенное административное давление на бизнес.



Также отмечено, что в регионе созданы и полноценно функционируют межведомственные совещательные органы и рабочие группы по улучшению инвестиционного климата и обеспечению участия Ярославской области в национальном рейтинге.



Важным направлением работы по улучшению инвестклимата является внедрение лучших бизнес-практик. В настоящее время предпринимаются шаги по максимальному включению Ярославской области в проекты и направления деятельности АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».