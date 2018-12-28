​В центры «Мои Документы» (mfc76.ru) в 2018 году поступило более миллиона обращений за государственными и муниципальными услугами. В 2017 году эта цифра составляла 888 тысяч.



– Чаще всего жители области заявляют о правах на недвижимое имущество, совершают сделки, регистрируются по месту жительства или пребывания, производят замену паспортов, водительских удостоверений, – отметил директор регионального департамента информатизации и связи Александр Догадин. – В социальном блоке в качестве наиболее популярных услуг следует отметить выдачу сертификата и распоряжение средствами материнского капитала, получение различных мер поддержки.



В филиалы МФЦ в Ярославле в этом году поступило порядка 500 тысяч обращений, в Рыбинске – около 150 тысяч, в Переславле-Залесском – 58 тысяч. Более 32 тысяч обращений зафиксировано в Ростовском районе, 15,5 тысячи – в Гаврилов-Ямском, 18 тысяч – в Некрасовском.



Сегодня региональная сеть МФЦ состоит из 21 филиала. В них населению оказывается почти 340 видов услуг: 54 федеральных, 76 региональных и 210 муниципальных.