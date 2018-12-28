​По результатам экспертного отбора пять инициатив Ярославской области вошли в топ-200 лучших событийных проектов национального календаря «Events in Russia».



В этом году на конкурс было подано 2500 заявок из 74 регионов России. Среди событий-победителей «Ярославская Масленица», которая носит статус главной Масленицы страны, фестиваль «Углече поле», фестиваль техники путешествий «Техно Travel», городской пикник «Пир на Волге» и «Гол!» по-гаврилов-ямски» – историческая реконструкция спортивного дня 1914 года.



– Ежегодно в нашем регионе проходит более 200 туристических событий, – рассказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Города ярославской Гардарики делают акцент как на новинках, так и на переформатировании ряда традиционных мероприятий. Особенно отрадно, что новые события, которые проходят в малых городах, уже получают заслуженные победы.



Экспертная комиссия национального календаря событий отбирала лучшие туристические события России по ряду критериев. Учитывали оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность и сезонность.