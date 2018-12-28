Плата за ЖКУ для населения в следующем годуизменится дважды. С 1 января тарифы вырастут на 1,7процента. Это связано с изменением ставки налога надобавленную стоимость. Второе повышение произойдёт с 1 июля.



Это коснется платы заэлектроэнергию, водоснабжение и водоотведение,теплоснабжение, газ, услугу по обращению с ТКО.



Тарифы на электроэнергию увеличатся на 2 процента и составят для городского населения 3,69 рубля закиловатт-час, для сельских жителей – 2,58 рубля закиловатт-час. Кроме того, принято решение сохранитьпонижающий коэффициент на уровне 0,7 наэлектрическую энергию и для садоводческихтовариществ. Рост тарифов на водоснабжение,водоотведение и теплоснабжение не превысит 4 процента, рост тарифов на газ составит 1,4 процента.



При этом предельный рост совокупного платежа закоммунальные услуги не превысит 4 процента.



– Двухэтапное изменение тарифов сделает ростплатежей плавным, – пояснил и. о. директорадепартамента ЖКХ, энергетики и регулированиятарифов Олег Вараксин. – При этом увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может быть и выше, и ниже установленных значений предельных индексов. Согласно Жилищному кодексу РФ плата закоммунальные услуги включает в себя в том числеплату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Оказание данной услуги осуществляется единым региональным оператором по обращению сТКО.



С 1 января для жителей размер платы за эту услугусоставит: для многоквартирных домов – 75,2 рубля счеловека, для частного сектора – 85,22 рубля. А с 1июля плата для жителей многоквартирных домовсоставит 97,84 рубля, для частного сектора – 110,89рубля.



Стоит отметить, что это один из самых низкихтарифов в сравнении с другими регионами ЦФО. ВКостромской области жители многоквартирных домовбудут платить 114,5 рубля с человека, в Курскойобласти – 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.



В целях обязательного соблюдения установленных дляЯрославской области индексов роста размера платыграждан за коммунальные услуги в 2019 году, как и впредшествующие годы, для населения установленыльготные тарифы. Возмещение разницы междуэкономически обоснованными и льготными тарифамибудет производиться за счет средств областногобюджета.