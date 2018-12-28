Плата за ЖКУ для населения в следующем году изменится дважды. С 1 января тарифы вырастут на 1,7 процента. Это связано с изменением ставки налога на добавленную стоимость. Второе повышение произойдет с 1 июля.



Это коснется платы за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газ, услугу по обращению с ТКО.



Тарифы на электроэнергию увеличатся на 2 процента и составят для городского населения 3,69 рубля за киловатт-час, для сельских жителей – 2,58 рубля за киловатт-час. Кроме того, принято решение сохранить понижающий коэффициент на уровне 0,7 на электрическую энергию и для садоводческих товариществ. Рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение не превысит 4 процента, рост тарифов на газ составит 1,4 процента.



При этом предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 4 процента.



– Двухэтапное изменение тарифов сделает рост платежей плавным, – пояснил и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – При этом увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может быть и выше, и ниже установленных значений предельных индексов. Согласно Жилищному кодексу РФ плата за коммунальные услуги включает в себя в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Оказание данной услуги осуществляется единым региональным оператором по обращению с ТКО.



С 1 января для жителей размер платы за эту услугу составит: для многоквартирных домов – 75,2 рубля с человека, для частного сектора – 85,22 рубля. А с 1 июля плата для жителей многоквартирных домов составит 97,84 рубля, для частного сектора – 110,89 рубля.



Стоит отметить, что это один из самых низких тарифов в сравнении с другими регионами ЦФО. В Костромской области жители многоквартирных домов будут платить 114,5 рубля с человека, в Курской области – 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.



В целях обязательного соблюдения установленных для Ярославской области индексов роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году, как и в предшествующие годы, для населения установлены льготные тарифы. Возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами будет производиться за счет средств областного бюджета.