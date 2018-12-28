​В регионе открылся очередной фермерский магазин. В нем представлена продукция КФХ Марины Степановой, где производят более семи десятков наименований мясных деликатесов и полуфабрикатов.



– Сегодня все чаще слышишь: малый бизнес теряет позиции, ему сложно конкурировать с большими предприятиями, – сказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Если занять в рыночном пространстве правильную нишу, то можно не только выживать, но и развиваться. Для нас поддержка фермерства – одно из приоритетных направлений. Помогаем в том числе в организации сбыта продукции.



Сейчас в регионе работают 15 лавок и 6 магазинов, открытых в рамках проекта «Ярфермер», регулярно действует целая сеть ярмарок. Это позволяет фермерам увеличивать объемы реализации своих товаров, а жителям региона – приобретать экологически чистые продукты питания. Активно проявляют себя на рынке около 50 крестьянских фермерских хозяйств.



Людям, работающим на земле, также оказывается финансовая поддержка. Только в этом году гранты на общую сумму более 22 с половиной миллионов рублей предоставлены десяти начинающим фермерам. Еще 8 миллионов рублей было выделено на развитие производства двум главам крестьянских фермерских хозяйств.